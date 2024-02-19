Жители Авдеевки рассказали, что украинские военные минировали колодцы с водой

Военкор Коц узнал, что украинские военные минировали колодцы с водой в Авдеевке

Жители освобожденного населенного пункта в районе Авдеевки рассказали военному корреспонденту KP. RU Александру Коцу о том, что украинские бойцы минировали колодцы с водой.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

"Украинцы же колодцы позаминировали. Тот разбитый, там вообще ракетой снесло, и два трупа", — поделились они с военкором Коцем.

Один из свидетелей рассказал о колодце, который был разрушен ракетным ударом, в результате чего погибли два человека. По его словам, около разрушенного колодца были найдены две могилы, а также обломки ракеты с американским флагом.

Ранее Коц сообщал о том, что в районе Авдеевки армия России обнаружила оставленные отступавшими боевиками ВСУ польские патроны.