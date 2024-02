Жители Авдеевки рассказали, что украинские военные минировали колодцы с водой

Жители освобожденного населенного пункта в районе Авдеевки рассказали военному корреспонденту KP. RU Александру Коцу о том, что украинские бойцы минировали колодцы с водой.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website