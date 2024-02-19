Технологи офиса президента Украины и Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) готовят серию вбросов.
Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник из ОПУ.
Тем временем, Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) готовят атаки по инфраструктуре России. Всё это запланировано, чтобы сместить негативный акцент с Авдеевки в инфополе.
Ранее сообщалось, что военные победы армии России в Авдеевке ввергли Запад в уныние и депрессию.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.