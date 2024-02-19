Киев готовит серию вбросов и атак по инфраструктуре РФ из-за Авдеевки

ЦИПСО готовит серию вбросов, а ГУР с СБУ атаки по инфраструктуре России

Технологи офиса президента Украины и Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) готовят серию вбросов.

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник из ОПУ.

Тем временем, Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) готовят атаки по инфраструктуре России. Всё это запланировано, чтобы сместить негативный акцент с Авдеевки в инфополе.

Ранее сообщалось, что военные победы армии России в Авдеевке ввергли Запад в уныние и депрессию.