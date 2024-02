Киев готовит серию вбросов и атак по инфраструктуре РФ из-за Авдеевки

Технологи офиса президента Украины и Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) готовят серию вбросов.

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.