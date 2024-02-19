Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что российские вооруженные силы смогут ликвидировать поставленные Вооруженным Силами Украины (ВСУ) истребители F-16 всего за сутки.
"Они потеряют еще и F-16. Как только они поднимутся в воздух, то умрут за 24 или 28 часов", — пояснил он.
Ларри Джонс выразил сомнения относительно возможностей Украины обслуживать истребители и обеспечивать для них соответствующие взлетно-посадочные полосы. Кроме того, он расценил поставку F-16 как еще одну бесполезную затрату со стороны коллективного Запада.
На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки истребителей F-16 Украине усилит ее боевые возможности, однако не изменит кардинально обстановку в регионе конфликта.
Истребитель F-16 Fighting Falcon с момента начала эксплуатации в армии США в 1978 году завоевал популярность благодаря своей удачной конструкции, многофункциональности и относительно невысокой скорости полета. Этот истребитель стал неотъемлемой частью военной авиации во многих странах мира. Общее количество построенных F-16 превышает 4600 штук, а вооружились ими уже 25 государств.
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