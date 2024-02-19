Корреспондентка Associated Press Самья Куллаб заявила, что нехватка боеприпасов ставит под угрозу позиции Украины на фронте

AP: артиллерия ВС РФ угрожает обороне ВСУ по всему фронту

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно данным Associated Press, российская артиллерия продолжает наносить удары по позициям украинских военных на всей линии фронта, что вызывает серьезные опасения относительно возможных территориальных утрат для Украины.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Корреспондент агентства Associated Press в Киеве Самья Куллаб отмечает, что линии обороны Вооруженных сил Украины находятся во все более уязвимом положении из-за интенсивности артиллерийских обстрелов.

"Нехватка боеприпасов ставит под угрозу позиции Украины на тысячекилометровом фронте перед лицом испепеляющих ударов российской артиллерии. Линии обороны ВСУ в опасности", — отметила журналистка.

Особое внимание привлекает ситуация вокруг города Авдеевка, который долгое время являлся объектом ожесточенных боевых действий. Освобождение этого города российскими вооруженными силами оценивается как успех, обеспечивающий России стратегическое преимущество на фронте. Контроль над Авдеевкой позволяет российской армии укрепить свои позиции и продвигаться дальше на запад, где оборона украинских военных слабее.