"К сентябрю 2024 года". Командир "Ахмата" сделал прогноз окончания спецоперации на Украине

Снижение поставок вооружений и большие потери позволят завершить СВО к сентябрю 2024 года, заявил в понедельник командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0