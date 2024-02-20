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"К сентябрю 2024 года". Командир "Ахмата" сделал прогноз окончания спецоперации на Украине

Командир «Ахмата» Алаудинов предположил, когда завершится СВО

Силовые структуры » Военные новости

Снижение поставок вооружений и большие потери позволят завершить СВО к сентябрю 2024 года, заявил в понедельник командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Командир «Ахмата» Алаудинов предположил, когда завершится СВО
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В беседе с журналистами Алаудинов отметил, что ВСУ на линии фронта снизили интенсивность обстрелов позиций ВС РФ. По словам военного, причиной этого стала нехватка боеприпасов у украинских боевиков.

"Говорить о том, что у них полностью нет оружия, мы не можем, но если сравнить с прошлым и позапрошлым годом, то мы ощущаем, что интенсивность обстрелов участков, где находятся наши бойцы, снизилась более чем на 50%. Ощущение отсутствия у них боеприпасов есть", — отметил Алаудинов.

Командир "Ахмата" добавил, что в конце концов ВСУ не смогут оказывать сопротивление. Он подчеркнул, что в последнее время случаи сдачи украинских военных в плен участились.

Алаудинов также отметил тактическое значение взятия Авдеевки российской армией. Командир пояснил, что освобождение населенного пункта позволит ВС РФ продвигаться дальше.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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