"К сентябрю 2024 года". Командир "Ахмата" сделал прогноз окончания спецоперации на Украине

Командир «Ахмата» Алаудинов предположил, когда завершится СВО

Снижение поставок вооружений и большие потери позволят завершить СВО к сентябрю 2024 года, заявил в понедельник командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В беседе с журналистами Алаудинов отметил, что ВСУ на линии фронта снизили интенсивность обстрелов позиций ВС РФ. По словам военного, причиной этого стала нехватка боеприпасов у украинских боевиков.

"Говорить о том, что у них полностью нет оружия, мы не можем, но если сравнить с прошлым и позапрошлым годом, то мы ощущаем, что интенсивность обстрелов участков, где находятся наши бойцы, снизилась более чем на 50%. Ощущение отсутствия у них боеприпасов есть", — отметил Алаудинов.

Командир "Ахмата" добавил, что в конце концов ВСУ не смогут оказывать сопротивление. Он подчеркнул, что в последнее время случаи сдачи украинских военных в плен участились.

Алаудинов также отметил тактическое значение взятия Авдеевки российской армией. Командир пояснил, что освобождение населенного пункта позволит ВС РФ продвигаться дальше.