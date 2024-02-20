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Украинские солдаты пытаются форсировать Днепр на резиновых лодках

Боец ВС РФ: солдаты ВСУ хотят пересечь Днепр на резиновых лодках

0:54
Силовые структуры » Военные новости

Солдаты Вооруженных сил Украины не оставляют попыток перебраться через Днепр. Теперь бойцы пытаются использовать резиновые лодки, пишет "РИА Новости". Этой информацией поделился командир гаубичной артиллерийской батареи, имеющий позывной "Артист".

Боец ВС РФ: солдаты ВСУ хотят пересечь Днепр на резиновых лодках
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

По его словам, те части реки, которые используются украинской армией для форсирования, как раз находятся под огневым контролем Вооруженных сил России.

"Работаем по правому берегу Днепра, наносим огневое поражение по живой силе противника и предотвращаем погрузку на плавсредства личного состава, недопущение им начала движения", — рассказал артиллерист.

Он также отметил, что крупнокалиберные орудия отлично подходят для таких целей в связи с большой площадью разлета осколков.

"Артист" добавил, что артиллеристы постоянно дежурят в этой местности. Это происходит и днем, и ночью.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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