США может поставить Украине ракеты, которые могут достать до Москвы

США могут поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS

США рассматривают вопрос о поставке Украине ракет большой дальности.

Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center is licensed under This media file is in the public domain

Ракеты ATACMS, уже имеющиеся на Украине, имеют дальность действия от 140 до 300 километров, в зависимости от модификации. Они используются для поражения целей на земле, таких как вражеские войска, склады боеприпасов, командные пункты и другие важные объекты.

Новые ракеты могут иметь дальность до 500 км, что позволит Украине поражать объекты в тыловых регионах России. Со своей стороны, Владимир Путин неоднократно предупреждал, что чем более дальнобойные ракеты будут поставляться Украине, тем дальше российские войска будут отодвигать линию боевого соприкосновения для обеспечения безопасности населения России от украинских атак.

Однако сам вопрос о поставках ракет ещё не решён, поскольку Конгресс блокирует выделение Украине пакета финансовой помощи, который и должен был частично использоваться для закупки ракетного вооружения.