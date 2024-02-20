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МВД: под маской московской IT-компании скрывались хакеры из SugarLocker

Сотрудники МВД России задержали киберхакеров из SugarLocker

1:16
Силовые структуры

Сотрудники МВД России задержали членов группировки вымогателей SugarLocker при участии специалистов из Службы компьютерной безопасности Москвы (FACCT). Хакерская группировка работала под вывеской легальной IT-фирмы Shtazi-IT, предлагающей услуги по разработке лендингов, мобильных приложений, скриптов, парсеров и интернет-магазинов.

Сотрудники МВД России задержали киберхакеров из SugarLocker
Фото: flickr.com by David Whelan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В ходе обыска у подозреваемых были обнаружены цифровые улики, подтверждающие их противоправную деятельность. Предъявлены обвинения по статье 273 УК РФ ("создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ").

Благодаря ошибке в конфигурации веб-сервера группировки была выявлена панель управления программой-вымогателем. Отмечается, что часть инфраструктуры SugarLocker располагалась на российских хостингах.

Никнеймы одного из задержанных совпадают с данными россиянина Александра Ермакова, против которого Минфин США ввел санкции в конце января. Ранее Федеральная полиция Австралии обвинила его в кибератаке на страховую компанию Medibank в ноябре 2022 года. По словам комиссара Риза Кершоу, ответственные за это правонарушение находились в России.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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