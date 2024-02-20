ВСУ потеряли убитыми и ранеными почти 1200 человек за прошедшие сутки, заявили в МО РФ

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли 1175 человек

В министерстве обороны России заявили, что за минувшие сутки украинские военные потеряли 1175 человек. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего брифинга оборонного ведомства.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В эту цифру входят как безвозвратные потери, то есть убитые, так и раненые, следует из сообщения Минобороны РФ.

Что касается ситуации после освобождения Авдеевки, то российские войска продолжают закреплять успех на этом направлении, занимая более выгодные рубежи. Также есть продвижение на донецком направлении.

Кроме того, в МО РФ заявили, что в Херсонской области российские военные сбили украинский МиГ-29. Самолёт рухнул в районе Белозёрки.

Наконец, за сутки ВС РФ перехватили 11 вражеских ракет, изготовленных США и Великобританией, и сбили 124 беспилотника.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что российские военные продолжают зачищать освобождённую Авдеевку. Подробнее об этом сообщала "Правда.ру" в своём материале.