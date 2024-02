ВСУ потеряли убитыми и ранеными почти 1200 человек за прошедшие сутки, заявили в МО РФ

В министерстве обороны России заявили, что за минувшие сутки украинские военные потеряли 1175 человек. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего брифинга оборонного ведомства.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0