Экс-советник посольства России во Франции Кондрацкий получил 18 лет колонии за госизмену

Бывший дипломат Кондрацкий получил 18 лет за госизмену

Мосгорсуд приговорил бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии строгого режима и лишению воинского звания полковника по обвинению в государственной измене, сообщают в пресс-службе суда.

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Его признали виновным в совершении преступления по ст. 275 УК (государственная измена), которая подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Сообщается, что российский дипломат передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Какой именно стране, не уточняется.

Игорь Кондрацкий – уроженец Киева, работал советником в МИД России с 1992 по 2010 год, а также получал доходы от Фонда Карнеги. Его арестовали в июне 2022 года. Процесс в отношении Кондрацкого проходил в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены.

Напомним, что в конце апреля 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену.