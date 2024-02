Экс-советник посольства России во Франции Кондрацкий получил 18 лет колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил бывшего советника посольства России во Франции Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии строгого режима и лишению воинского звания полковника по обвинению в государственной измене, сообщают в пресс-службе суда.

Фото: quincemedia.com/ by Quince Media is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International