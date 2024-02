В ООН признали право Украины требовать возвращения беженцев призывного возраста

Директор УВКБ ООН Филипп Леклер заявил, что Незалежная может требовать возвращения беженцев призывного возраста, передаёт РИА Новости.

