В ООН признали право Украины требовать возвращения беженцев призывного возраста

УВКБ ООН: Киев имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста на Украину

Директор УВКБ ООН Филипп Леклер заявил, что Незалежная может требовать возвращения беженцев призывного возраста, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

Дипломат пояснил, что мобилизация не является преследованием украинских беженцев, ведь при этом всё еще есть право на отказ от службы по соображениям совести. Леклер отметил, что сейчас беженцы Украины, находящиеся на территории ЕС, ведут активное обсуждение нового закона о мобилизации, принятый в первом чтении украинским парламентом.

В конце прошлого года Зеленский проинформировал, что украинский генералитет требует призвать в ВСУ полмиллиона человек. При этом властями был внесён на рассмотрение парламента законопроект о мобилизации, предполагающий отмену отсрочки по мобилизации для инвалидов III группы. Согласно этому документу, граждане были обязаны регистрироваться в электронном кабинете призывника. Этим документом был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Законопроект спровоцировал недовольство в стране. В результате нормативный акт отправили на доработку. Однако Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля.

Напомним, что на Украине была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения в возрасте от 18 до 60 лет с февраля 2022 года, которая действует до сих пор.