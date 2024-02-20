Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ремонт подорожал до 12000 ₽/м², высчитал эксперт по стройматериалам
Психолог Шихова: «синдром третьей четверти» никто не отменял
Восемь самых популярных мифов об увлажнении кожи
Как избежать скуки у кошки: стратегии для разнообразных игр
Дерматолог рассказала о последствиях химического пилинга
Коуч Татьяна Коптяпова: чтобы требовать повышения зарплаты, нужно объективно оценивать свои результаты
Валерий Переверзев объявил о начале кастинга на фильм "Брат-4"
Андрей Губин призвал не винить Пугачёву
Бойцы СВО требуют убрать памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону
В ООН признали право Украины требовать возвращения беженцев призывного возраста

УВКБ ООН: Киев имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста на Украину

Силовые структуры » Военные новости

Директор УВКБ ООН Филипп Леклер заявил, что Незалежная может требовать возвращения беженцев призывного возраста, передаёт РИА Новости.

УВКБ ООН: Киев имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста на Украину
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

Дипломат пояснил, что мобилизация не является преследованием украинских беженцев, ведь при этом всё еще есть право на отказ от службы по соображениям совести. Леклер отметил, что сейчас беженцы Украины, находящиеся на территории ЕС, ведут активное обсуждение нового закона о мобилизации, принятый в первом чтении украинским парламентом.

В конце прошлого года Зеленский проинформировал, что украинский генералитет требует призвать в ВСУ полмиллиона человек. При этом властями был внесён на рассмотрение парламента законопроект о мобилизации, предполагающий отмену отсрочки по мобилизации для инвалидов III группы. Согласно этому документу, граждане были обязаны регистрироваться в электронном кабинете призывника. Этим документом был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Законопроект спровоцировал недовольство в стране. В результате нормативный акт отправили на доработку. Однако Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля.

Напомним, что на Украине была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения в возрасте от 18 до 60 лет с февраля 2022 года, которая действует до сих пор.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
РФ не сдалась и активно завоёвывает стратегически важный мировой рынок СПГ Любовь Степушова Освобождением Авдеевки российские подразделения оттачивают верную тактику Дмитрий Плотников Эксперт Синютин перечислил главные аспекты предстоящих выборов в России Ирина Гусакова
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Последние материалы
В США дали оценку ситуации в Авдеевке
Глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил россиян о "зимнем" марте
Дандыкин сомневается в использовании БПЛА ВСУ для подготовки удара со стороны НАТО
Капкан захлопнулся: Индия сокращает поставки топлива в Европу
Александр Ревва показал фото с женой с пляжа в Бразилии
Заправка до полного бака: какая опасность скрывается за этим привычным действием
УВКБ ООН: Киев имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста на Украину
Юрист предупредил, что не везде в квартире допустимы арки
ScienceOpen: 12 800 лет назад люди перешли к земледелию из-за падения кентавра на Землю
В Томске полковник влюбился в подчинённую и выписывал ей незаконные премии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников