Военный эксперт развеял миф о подготовке удара по РФ со стороны НАТО

Your browser does not support the audio element.

Появилось мнение, что попытки атаковать российские территории при помощи беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ осуществляются для того, чтобы проложить маршруты для возможного удара со стороны стран, входящих в НАТО. Однако военный эксперт Василий Дандыкин не согласен с такой гипотезой, пишет издание News.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under State Department photo / Public Domain