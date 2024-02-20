Военный эксперт развеял миф о подготовке удара по РФ со стороны НАТО

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Дандыкин сомневается в использовании БПЛА ВСУ для подготовки удара со стороны НАТО

0:55
Силовые структуры » Военные новости

Появилось мнение, что попытки атаковать российские территории при помощи беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ осуществляются для того, чтобы проложить маршруты для возможного удара со стороны стран, входящих в НАТО. Однако военный эксперт Василий Дандыкин не согласен с такой гипотезой, пишет издание News.

Дандыкин сомневается в использовании БПЛА ВСУ для подготовки удара со стороны НАТО
Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under State Department photo / Public Domain

"Я не думаю, что постоянные попытки ВСУ атаковать территорию России беспилотниками, в том числе самолетного типа, связаны с прокладыванием маршрутов для гипотетического ракетного удара стран НАТО в РФ посредством [крылатых ракет] Storm Shadow или Tomahawk", — сказал он.

Эксперт также отметил, что если бы подобное произошло, то Российская Федерация незамедлительно дала бы соответствующий ответ. Кроме того, по словам Дандыкина, российские системы противовоздушной обороны достаточно мобильны, поэтому они могут успешно менять свои позиции.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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