Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления планировали дойти до Азовского моря

Сергей Шойгу: план контрнаступления ВСУ был разработан специалистами из Польши и Прибалтики

Специалисты из Польши и стран Прибалтики разрабатывали стратегический план контрнаступления, согласно которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали выход к Азовскому морю с целью перекрыть сухопутные пути сообщения к Крыму.

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Этой информацией поделился министр обороны России Сергей Шойгу.

"Противник должен был выйти на Азов, вернуть себе Азовское море, перерезать коридор в Крым, <…> а планировали это все штабные работники. Штаб этот был создан, и по сей день работает <…> в ближнем зарубежье — а ближнее для них это Польша и Прибалтика", — сказал Шойгу.

Шойгу также рассказал об освобождении поселка Крынки в Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации. Министр назвал успех армии РФ на этом направлении завершающим этапом в украинском контрнаступлении.

Он добавил, что херсонское направление, представляет собой еще одну область, где российские военные поддерживают повышенную боеготовность .