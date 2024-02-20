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Военный специалист Широкорад рассказал, что ВСУ начали применять реактивные дроны-камикадзе Banshee Jet-80, поставленные британскими союзниками

Публицист Александр Широкорад: ПВО России сможет сбивать британские дроны Banshee

Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы Украины приступили к использованию реактивных дронов-камикадзе Banshee Jet-80, которые были поставлены британскими союзниками.

Публицист Александр Широкорад: ПВО России сможет сбивать британские дроны Banshee
Фото: РИА Новости by Алексей Сухоруков

Дроны являются опасными из-за своей способности летать на большие расстояния. Однако, по мнению военного специалиста и публициста Александра Широкорада в беседе с телеканалом "360" сбить эти дроны довольно легко, поскольку они легко обнаруживаются.

Предотвратить удары таких дронов можно без особых затруднений, поскольку они не обладают специальным оборудованием для скрытности.

"Сбивать или перехватывать британские Banshee Jet 80+ российские военные смогут без особых проблем — никакого специального оборудования скрытности на дроне не установлено", — пояснил военный специалист.

Беспилотные летательные аппараты серии Banshee получили свое название в честь мистического существа из ирландского фольклора — плакальщицы банши. Это ужасное создание лавировало среди деревьев или парило над землей, издавая звуки, которые заставляли кровь стынуть в жилах и предвещали скорую гибель.

Компания, занимающаяся производством БПЛА серии Banshee, называется QinetiQ. Она является разработчиками новейших технологий дронов для Королевского флота и постоянным партнером Министерства обороны Великобритании.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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