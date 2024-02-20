Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил о значительных потерях ВСУ в ходе боевых действий в Авдеевке

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях бойцов украинской армии во время боевых столкновений в Авдеевке.
По словам Шойгу, за два дня боев подразделения Вооруженных Сил Украины потеряли 2400 военнослужащих, что было подтверждено данными украинской стороны.
"За последние двое суток, 17-18-е, 2400… Это большие потери", — сказал он.
Ранее, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил "немалое количество" украинских бойцов, которые попали в плен в Авдеевке.
Напомним, в субботу, 17 февраля, поступила информация о полном освобождении Авдеевки на Донецком направлении солдатами армии России.
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