Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил о значительных потерях ВСУ в ходе боевых действий в Авдеевке

Сергей Шойгу: ВС Украины за два дня в Авдеевке потеряли 2400 солдат

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях бойцов украинской армии во время боевых столкновений в Авдеевке.

Фото: https://www.topnews.ru/news_id_498406.html

По словам Шойгу, за два дня боев подразделения Вооруженных Сил Украины потеряли 2400 военнослужащих, что было подтверждено данными украинской стороны.

"За последние двое суток, 17-18-е, 2400… Это большие потери", — сказал он.

Ранее, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил "немалое количество" украинских бойцов, которые попали в плен в Авдеевке.

Напомним, в субботу, 17 февраля, поступила информация о полном освобождении Авдеевки на Донецком направлении солдатами армии России.