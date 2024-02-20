Бывший сотрудник разведки Вооруженных сил США, Скотт Риттер, высказал мнение о том, что Запад не сможет вернуть Украине потерянные территории.
Он подчеркнул, что идея получить Крым в обмен на что-то является неосуществимой, так как Россия не согласится на такие уступки. Согласно словам Риттера, территории, утраченные Украиной, уже являются частью России, и вернуть их назад практически невозможно.
Эксперт также отметил, что украинские вооруженные силы находятся в сложной ситуации из-за нехватки боеприпасов и человеческого ресурса.
Эксперт пришел к выводу, что конфликт завершится только после того, как Украина признает свое поражение. В то же время Москва заявила о готовности к переговорам.
"Этот конфликт закончится, когда Украина начнет переговоры о своей безоговорочной капитуляции, может быть, в Киеве, может быть, во Львове, может быть, где-то еще", — резюмировал Риттер.
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