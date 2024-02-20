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По мнению бывшего разведчика Вооруженных сил США Скотта Риттера, Запад не поможет добиться возвращения Украине утраченных территорий

Скотт Риттер: Запад не поможет Украине вернуть потерянные территории

Силовые структуры » Военные новости

Бывший сотрудник разведки Вооруженных сил США, Скотт Риттер, высказал мнение о том, что Запад не сможет вернуть Украине потерянные территории.

Скотт Риттер: Запад не поможет Украине вернуть потерянные территории
Фото: Wikipedia by Israel Defense Forces. Karakal Winter Training is licensed under CC BY 2.0

Он подчеркнул, что идея получить Крым в обмен на что-то является неосуществимой, так как Россия не согласится на такие уступки. Согласно словам Риттера, территории, утраченные Украиной, уже являются частью России, и вернуть их назад практически невозможно.

Эксперт также отметил, что украинские вооруженные силы находятся в сложной ситуации из-за нехватки боеприпасов и человеческого ресурса.

Эксперт пришел к выводу, что конфликт завершится только после того, как Украина признает свое поражение. В то же время Москва заявила о готовности к переговорам.

"Этот конфликт закончится, когда Украина начнет переговоры о своей безоговорочной капитуляции, может быть, в Киеве, может быть, во Львове, может быть, где-то еще", — резюмировал Риттер.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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