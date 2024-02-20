Шойгу рассказал о работе вражеских спутников по сбору разведданных

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Сергей Шойгу рассказал, сколько спутников НАТО поставляют информацию ВСУ

Силовые структуры

Сергей Шойгу в интервью ТАСС рассказал, какова спутниковая группировка, поставляющая разведданные ВСУ.

Сергей Шойгу рассказал, сколько спутников НАТО поставляют информацию ВСУ
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Одних только американских спутников насчитывается 67. Всего на орбите работает до 260 спутников, поставляющих в режиме онлайн информацию касательно перемещения и численности российских войск.

Спутниковая группировка стран НАТО позволяет Украине осуществлять стратегические операции и купировать потенциальные угрозы со стороны ВС РФ. В то же время провал контрнаступления 2023 года и неудачи последних недель показывают, что качественные разведданные всё равно не могут оказать принципиального влияния на исход СВО. 

Информационная истерия в США в связи с появлением у России спутникового оружия может быть связана с опасениями Пентагона относительно безопасности своей разведывательной спутниковой группировки. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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