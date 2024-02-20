Сергей Шойгу в интервью ТАСС рассказал, какова спутниковая группировка, поставляющая разведданные ВСУ.
Одних только американских спутников насчитывается 67. Всего на орбите работает до 260 спутников, поставляющих в режиме онлайн информацию касательно перемещения и численности российских войск.
Спутниковая группировка стран НАТО позволяет Украине осуществлять стратегические операции и купировать потенциальные угрозы со стороны ВС РФ. В то же время провал контрнаступления 2023 года и неудачи последних недель показывают, что качественные разведданные всё равно не могут оказать принципиального влияния на исход СВО.
Информационная истерия в США в связи с появлением у России спутникового оружия может быть связана с опасениями Пентагона относительно безопасности своей разведывательной спутниковой группировки.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.