Французская пресса обращает внимание на серьезные проблемы, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины при пополнении своих рядов.
Согласно информации, распространяемой France info, украинская армия вынуждена мобилизовывать женщин из-за дефицита мужского контингента.
Инструкторы проводят подготовку женских батальонов в лесах поблизости от Киева, подготавливая новый состав для участия в боевых действиях.
Один из медиков ВСУ, находящихся на передовой, охарактеризовал текущую ситуацию как катастрофическую.
"Конечно, не многие готовы оставить свою жизнь и работу, чтобы записаться в армию. Но у нас нет выбора, хотя здесь и тяжело", — заявил доктор.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.