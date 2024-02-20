Французские репортеры France info сообщили, что мужчин-мобилизованных не хватает, поэтому украинские инструкторы начали обучать сражаться женщин

France info: Инструкторы готовят женские батальоны ВСУ под Киевом

Французская пресса обращает внимание на серьезные проблемы, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины при пополнении своих рядов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Согласно информации, распространяемой France info, украинская армия вынуждена мобилизовывать женщин из-за дефицита мужского контингента.

Инструкторы проводят подготовку женских батальонов в лесах поблизости от Киева, подготавливая новый состав для участия в боевых действиях.

Один из медиков ВСУ, находящихся на передовой, охарактеризовал текущую ситуацию как катастрофическую.