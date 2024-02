Французские репортеры France info сообщили, что мужчин-мобилизованных не хватает, поэтому украинские инструкторы начали обучать сражаться женщин

Французская пресса обращает внимание на серьезные проблемы, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины при пополнении своих рядов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website