Неонацист рассказал, что идея о создании батальона "Туран" возникла благодаря влиятельному украинскому фигуранту, который нашел щедрых турецких спонсоров.
По словам Жасулана, никакого тюркского батальона "Туран" на самом деле не существовало. Проект был лишь сплетней, созданной для обмана. Турецкие спонсоры были обмануты, а главные инициаторы махинации поделили между собой добытые средства.
Неонацист в интервью украинской журналистке Натальи Мосейчук утверждает, что один из них теперь наслаждается жизнью в Америке.
"Собрали кучу бабла, причем речь идет об очень крупной сумме, обокрали турков, которые вложились идеологически, и просто живет себе сейчас чувак в Америке. Обычный чебурек, который был вчера парикмахером в Подмосковье", — сообщает неонацист.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.