Неонацист Жасулан Дуйсембин, находясь на службе в ВСУ, расскрыл махинацию с привлечением турецких денег для вымышленного тюркского батальона "Туран"

Неонацист рассказал, что идея о создании батальона "Туран" возникла благодаря влиятельному украинскому фигуранту, который нашел щедрых турецких спонсоров.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website