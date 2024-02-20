Неонацист Жасулан Дуйсембин, находясь на службе в ВСУ, расскрыл махинацию с привлечением турецких денег для вымышленного тюркского батальона "Туран"

Казахский националист на службе в ВСУ рассказал, что Тюркского батальона не существует

Неонацист рассказал, что идея о создании батальона "Туран" возникла благодаря влиятельному украинскому фигуранту, который нашел щедрых турецких спонсоров.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

По словам Жасулана, никакого тюркского батальона "Туран" на самом деле не существовало. Проект был лишь сплетней, созданной для обмана. Турецкие спонсоры были обмануты, а главные инициаторы махинации поделили между собой добытые средства.

Неонацист в интервью украинской журналистке Натальи Мосейчук утверждает, что один из них теперь наслаждается жизнью в Америке.