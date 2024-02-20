Депутат Госдумы Виктор Водолацкий раскрыл последствия авиаударов со стороны Вооруженных сил Украины в зоне СВО

Депутат Виктор Водолацкий: Попытки авиаударов ВСУ заканчиваются потерей минимум одного самолета

По информации депутата Госдумы Виктора Водолацкого, ВСУ лишаются как минимум одного самолета в попытке нанести авиаудар на направлениях, ведущих в Донецк, Красный Лиман и Купянск в зоне СВО.

Фото: pxfuel.com

"Как таковой активизации использования авиации на донецком, краснолиманском и купянском направлениях не замечено. Как всегда, при благоприятных условиях, они выпускают пару своих истребителей, бомбардировщиков, которые опять же пытаются сбрасывать бомбы, свои ракеты на мирное население", — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Водолацкий отметил, что как минимум один самолёт армия России сбивает.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года породило серьезные последствия как для России, так и для всего международного сообщества. В этот день президент России Владимир Путин реагировал на просьбу глав ДНР Дениса Пушилина и ЛНР Леонида Пасечникова о предоставлении помощи в обеспечении защиты населения республик от действий киевского режима.