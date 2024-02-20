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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео, на котором российские солдаты поднимают флаг России в населённом пункте Крынки

Херсонский губернатор Сальдо опубликовал видео поднятия российского флага в Крынках

Силовые структуры » Военные новости

Глава Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал сообщение в своем Телеграм-канале о том, что российские военные освободили населенный пункт Крынки на левом берегу реки Днепр.

Херсонский губернатор Сальдо опубликовал видео поднятия российского флага в Крынках
Фото: artfile.ru

В сообщении отмечается, что морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе с десантниками установили контроль над Крынками.

Сальдо выразил благодарность российским военнослужащим за проведенную операцию и опубликовал видео, на котором показано поднятие флага Российской Федерации в этом населенном пункте.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Крынок 20 февраля. Бои за данный населенный пункт продолжались с середины октября прошлого года.

Согласно заявлению главы Минобороны России, Крынки находятся под полным контролем Вооруженных сил России. Однако отмечается, что часть украинских военных все еще находится в подвалах.

Также Шойгу сообщил о том, что украинские Вооруженные силы впервые использовали большие дроны — октокоптеры типа "Баба-Яга" на этом направлении.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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