Госдеп отрицает присутствие военных США в расчете ЗРК Patriot, сбившем Ил-76

Представитель Госдепартамента США опроверг причастность американских военнослужащих к зенитно-ракетному комплексу "Патриот", которым в январе был сбит российский самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported