Госдеп отрицает присутствие военных США в расчете ЗРК Patriot, сбившем Ил-76

Госдеп отвергает обвинения в причастности военных США в уничтожении Ил-76

Представитель Госдепартамента США опроверг причастность американских военнослужащих к зенитно-ракетному комплексу "Патриот", которым в январе был сбит российский самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

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В начале февраля посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам, что американские военные, возможно, были частью расчета ЗРК "Патриот", сбившего российский Ил-76 в Белгородской области. В ответ на это госдеп открестился от причастности к авиакатастрофе.

"Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности", — сообщил агентству представитель ведомства на вопрос о возможном участии американских военнослужащих в работе ЗРК Patriot, сбившем Ил-76.

24 января ВСУ сбили самолет Ил-76 ВС РФ над Белгородской областью, на борту которого находилось 65 украинских пленных, включая троих офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа. Все они погибли. Президент РФ заявил о причастности к преступлению украинской разведки. Экспертиза доказала, что самолет сбит американской системой PATRIOT двумя ракетами MIM-104A.