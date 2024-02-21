Бойцы штурмового отряда рассказали, как устанавливали российский флаг на здание авдеевской горадминистрации

Российские бойцы рассказали, как установили флаг на здание администрации Авдеевки

Штурмовики Центральной группировки Вооруженных сил россии рассказали, как водружали государственный флаг на здании городской администрации Авдеевки.

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"Не было задачи идти прямо к администрации, просто проходили здание за зданием, чистили квартал, досматривали дома. Вышли к администрации, вышли на командование, чтобы нам доставили флаг. Триколор был сброшен с дрона, после чего мы его и повесили", — рассказал командир группы с позывным Артист.

Боец с позывным Хром рассказал, что группа испытала чувство искренней гордости за причастность к российской армии, ее подвигам и победам.

"Взятие нами Авдеевки — это великая победа, незабываемое чувство, которое невозможно описать словами", — сказал Хром, добавив, что в тот памятный момент противник еще продолжал обстрелы.

17 февраля 2024 года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Авдеевка перешла под полный контроль российских сил. Информация о наступлении российских войск не разглашалась до полного разгрома украинской армии на этом участке.