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Бойцы штурмового отряда рассказали, как устанавливали российский флаг на здание авдеевской горадминистрации

Российские бойцы рассказали, как установили флаг на здание администрации Авдеевки

Силовые структуры » Военные новости

Штурмовики Центральной группировки Вооруженных сил россии рассказали, как водружали государственный флаг на здании городской администрации Авдеевки.

Российские бойцы рассказали, как установили флаг на здание администрации Авдеевки
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Не было задачи идти прямо к администрации, просто проходили здание за зданием, чистили квартал, досматривали дома. Вышли к администрации, вышли на командование, чтобы нам доставили флаг. Триколор был сброшен с дрона, после чего мы его и повесили", — рассказал командир группы с позывным Артист.

Боец с позывным Хром рассказал, что группа испытала чувство искренней гордости за причастность к российской армии, ее подвигам и победам.

"Взятие нами Авдеевки — это великая победа, незабываемое чувство, которое невозможно описать словами", — сказал Хром, добавив, что в тот памятный момент противник еще продолжал обстрелы.

17 февраля 2024 года министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Авдеевка перешла под полный контроль российских сил. Информация о наступлении российских войск не разглашалась до полного разгрома украинской армии на этом участке.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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