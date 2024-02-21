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NYT: До тысячи военнослужащих ВСУ могли попасть в плен или пропасть без вести, отступая из Авдеевки

NYT: Отступление под изнуряющим огнем — один из самых сложных военных маневров

Силовые структуры » Военные новости

The New York Times сообщает, что, по данным западных официальных лиц и ВСУ, во время хаотичного отхода из Авдеевки сотни украинских солдат могли быть взяты в плен или пропасть без вести.

NYT: Отступление под изнуряющим огнем — один из самых сложных военных маневров
Фото: rusvesna.su

Падение Авдеевки — это разрушительная потеря для Украины, которая может нанести удар по и без того ослабленному боевому духу. Точное число украинских солдат, которые были взяты в плен или пропали без вести, пока неизвестно, поскольку Украина еще не успела укрепить новые оборонительные линии за пределами города.

Двое солдат, которые участвовали в отходе ВСУ, считают, что от 850 до 1000 солдат могли быть взяты в плен или пропали без вести. Западные официальные лица полагают, что эти цифры близки к истине.

"Отступление под изнуряющим огнем артиллерии, беспилотников и авиаударов — один из самых сложных военных маневров, требующий от командиров минимизировать потери и позволить подразделениям отступить, не уступив больше территории, чем планировалось", — отмечает NYT.

Источник издания в ВСУ признал, что вывод украинских войск не был спланирован и объявлен слишком поздно, что и привело к большим потерям.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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