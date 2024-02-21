В Норильске инвалида и его жену высадил грубый таксист, во второй машине мужчине стало плохо и он умер

СК РФ завёл дело из-за смерти инвалида, которого отказался везти таксист

В Норильске завели уголовное дело после смерти в такси инвалида, которому пришлось дважды вызывать себе машину, чтобы поехать в больницу. Об этом сообщает "РБК".

Фото: flickr.com by blu-news.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как стало известно, утром 16 февраля мужчине нужно было попасть на плановый медицинский приём. Через приложение на смартфоне он вызвал такси. Во время посадки в машину у супруги умершего возник конфликт с водителем — тот потребовал, чтобы женщина пересела на заднее сиденье. В итоге таксист применил физическую силу и высадил семейную пару.

Чтобы попасть в больницу, супруги вызвали вторую машину. В ней мужчине стало плохо, и он скончался. Мужчину доставили в больницу, но реанимировать его не смогли.

Правоохранительные органы уже установили личность грубого таксиста, который высадил пару. Его сопроводили для следственных мероприятий.

Напомним, накануне стало известно о задержании руководства Всероссийского общества глухих. Подробнее об этом "Правда.ру" сообщала в своём материале.