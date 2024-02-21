Англичанка снова гадит. В Херсонщине вскрыли деятельность шпионивших для Киева британцев

В Херсонской области действовала шпионская организация Великобритании

В Херсонской области вскрыли деятельность шпионской организации "Британский совет", поставлявшей сведения киевскому режиму, сообщает ФСБ РФ.

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В спецслужбе рассказали, что British Council проводила разведку через подконтрольные ей организации. Для получения информации англичане использовали проживающих в Великобритании украинских беженцев, имеющих близкие связи в Херсонщине.

Одной из "жертв" британцев чуть не стал россиянин, житель Новой Маячки Сергей Чебукин, который ранее придерживался ультранационалистических взглядов. Однако мужчина вовремя осознал, что его хотят вовлечь в преступную деятельность, и обратился в правоохранительные органы.

Сейчас ФСБ проверяет деятельность британской организации и сотрудничавших с ней лиц.

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