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РФ ищет эффективные способы для борьбы с новейшим оружием

Крамник: оружие для борьбы с морскими дронами у РФ уже есть

1:33
Силовые структуры » Военные новости

Стало известно, что украинская армия получила в свое распоряжение новейшие морские дроны-камикадзе. Теперь задача российской стороны состоит в том, чтобы найти наиболее эффективные способы борьбы с этим типом вооружения. Также Россия начнет заниматься разработкой своих собственных похожих систем, пишет "РИА Новости".

Крамник: оружие для борьбы с морскими дронами у РФ уже есть
Фото: https://t.me/yurasumy/8399

Помощь Запада

Украинская сторона уже успешно проводила атаки российского Черноморского флота при помощи безэкипажных катеров, начиненных взрывчаткой. Корабли получали удар беспилотниками Magura V5, которые разрабатываются на Украине.

Поразить такие БПЛА достаточно трудно, так как их внешняя часть возвышается над водой только на полметра. Украина утверждает, что это их собственная разработка. Но, скорее всего, здесь не обошлось без участия западных стран, входящих в НАТО.

Способ противостояния

Военный эксперт Илья Крамник поделился мнением, как можно бороться с таким оружием. По его словам, прежде всего, придется провести переоборудование кораблей.

"Сегодня на более высоком технологическом уровне повторяется ситуация конца XIX века, когда появились миноносцы, вооруженные торпедами. Корабли того времени были плохо приспособлены к этой угрозе", — объясняет военный эксперт.

Крамник добавил, что необходимо скорострельное оружие с качественными системами обнаружения и управления. Такое оружие у России уже есть. Это дистанционно управляемые модули. Их можно успешно установить на корабли.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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