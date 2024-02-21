Немецкий журналист пояснил, почему ВС РФ могут быстро продвигаться в зоне СВО

Журналист Ронцхаймер: ВС РФ продвигаются вперед благодаря планирующим авиабомбам

Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в программе Maishberger на канале Das Erste рассказал, что Вооруженные силы РФ могут эффективно продвигаться в зоне спецоперации благодаря использованию планирующих авиабомб.

Фото: afrc.af.mil by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols is licensed under U.S. federal government

"Тот факт, что русским удалось взять Авдеевку, означает, что они берут под контроль новые территории. Почему это происходит? Россия может использовать там больше планирующих авиабомб, у нее больше дронов, больше людей", — отметил он.

Также журналист подтвердил, что сейчас в рядах украинской армии царит упадническая атмосфера, она сильно проигрывает. По его словам, ВС Украины с самого начала боевых действий еще не были в таком ужасном положении, как сейчас.

Отмечается, что российская армия имеет возможность осуществлять удары по укрепленным районам при помощи боевых самолетов, при этом не попадая под удары ЗРК.