Немецкий журналист пояснил, почему ВС РФ могут быстро продвигаться в зоне СВО

Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в программе Maishberger на канале Das Erste рассказал, что Вооруженные силы РФ могут эффективно продвигаться в зоне спецоперации благодаря использованию планирующих авиабомб.

Фото: afrc.af.mil by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols is licensed under U.S. federal government