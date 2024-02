В Китае поделились мнением о ВСУ после сдачи Авдеевки

Китайский научный сотрудник Института по изучению России Чжан Хун поделился мнением, что после сдачи Авдеевки украинская армия, скорее всего, больше не захочет идти в новое наступление на Вооруженные силы России, пишет China News.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International