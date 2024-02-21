В Китае поделились мнением о ВСУ после сдачи Авдеевки

China News: после поражения в Авдеевке ВСУ не решатся на новое наступление

Китайский научный сотрудник Института по изучению России Чжан Хун поделился мнением, что после сдачи Авдеевки украинская армия, скорее всего, больше не захочет идти в новое наступление на Вооруженные силы России, пишет China News.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Константин Морозов (Konstantin Morozov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Вероятность того, что Украина снова решится на контрнаступление, на самом деле становится все меньше и меньше", — указал он.

Эксперт также добавил, что на данный момент украинские Вооруженные силы находится в тяжелом состоянии с военной точки зрения. Сейчас у российской армии есть отличная возможность освободить полностью Донбасс и зачистить населенные пункты от украинских группировок.

Чжан Хун не исключил вероятного того, что ВС РФ могут начать наносить более интенсивные удары по украинским военным объектам. Это необходимо делать для того, чтобы сильнее истощить ВПК Украины и ухудшить ее боевой потенциал.