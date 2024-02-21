Китайский научный сотрудник Института по изучению России Чжан Хун поделился мнением, что после сдачи Авдеевки украинская армия, скорее всего, больше не захочет идти в новое наступление на Вооруженные силы России, пишет China News.
"Вероятность того, что Украина снова решится на контрнаступление, на самом деле становится все меньше и меньше", — указал он.
Эксперт также добавил, что на данный момент украинские Вооруженные силы находится в тяжелом состоянии с военной точки зрения. Сейчас у российской армии есть отличная возможность освободить полностью Донбасс и зачистить населенные пункты от украинских группировок.
Чжан Хун не исключил вероятного того, что ВС РФ могут начать наносить более интенсивные удары по украинским военным объектам. Это необходимо делать для того, чтобы сильнее истощить ВПК Украины и ухудшить ее боевой потенциал.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.