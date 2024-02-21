Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогер Айза Долматова ответила на нападки на женщин рэперу Макану
В Туве единогласно одобрили убийство бездомных животных
В Пермском крае женщина вышла замуж, чтобы не платить 71 дорожный штраф
Маск заявил, что соцсеть Х вынуждена подчиняться властям под угрозой закрытия
АВТОВАЗ возобновит выпуск автомобилей Largus
Эксперт Pravda.Ru: Любую собаку нужно воспитывать, дрессировать и социализировать
Самый полезный: фасолевый суп-пюре с помидорами
Как выращивать хризантемы
Фильм Тимура Хвана и Александра Гурьянова "Командир" выйдет в прокат уже 22 февраля
Генерал раскрыл причину бегства ВСУ из Авдеевки

Генерал Кривонос: провал украинской разведки привел к бегству ВСУ из Авдеевки

Силовые структуры » Военные новости

Бывший генерал с Украины Сергей Кривонос раскрыл причину, почему Вооруженным силам Украины пришлось бежать из Авдеевки.

Генерал Кривонос: провал украинской разведки привел к бегству ВСУ из Авдеевки
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По его словам, это произошло из-за провала в работе украинской разведки.

"Можно было бы достаточно долго оборонять Авдеевку, но из-за маневра российских военных, с помощью которого они вышли в наш тыл, надежность и стабильность нашей защиты была подорвана", — указал он.

Генерал посетовал на то, что украинская разведка не смогла увидеть, что российские войска продвигаются в город. ВС РФ успешно рассекли формирования украинской армии в Авдеевке. Затем ВС Украины потеряли контроль над городом.

Напоминаем, что ночью 17 февраля ВСУ получили приказ от главнокомандующего украинской армией оставить Авдеевку.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
В домике Виктора Васнецова в центре Москвы до сих пор пахнет русским духом Сергей Лебедев Падение Крынок сразу после сдачи Авдеевки добавит пессимизма Западу Дмитрий Плотников Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Уж если Болгария торгуется с США и ЕС, то перспективы Украины совсем плохие
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Последние материалы
Евросоюз согласовал 13-ый пакет санкций против России
Семь проверенных способов снижения расхода топлива в дальних поездках на автомобиле
В домике Виктора Васнецова в центре Москвы до сих пор пахнет русским духом
Падение Крынок сразу после сдачи Авдеевки добавит пессимизма Западу
Умер военный блогер Андрей "Мурз" Морозов
Вучич намерен воздерживаться от антироссийских санкций
Диетолог Несл заявила, что у тёмного шоколада нет приписываемых ему свойств
Путин наградил боевых лётчиков
Какие напитки нельзя пить натощак
Юрист Наумов назвал неверное место рождения самой частой ошибкой в загранпаспорте, из-за которой не выпустят за границу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников