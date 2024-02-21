Генерал раскрыл причину бегства ВСУ из Авдеевки

Генерал Кривонос: провал украинской разведки привел к бегству ВСУ из Авдеевки

Бывший генерал с Украины Сергей Кривонос раскрыл причину, почему Вооруженным силам Украины пришлось бежать из Авдеевки.

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По его словам, это произошло из-за провала в работе украинской разведки.

"Можно было бы достаточно долго оборонять Авдеевку, но из-за маневра российских военных, с помощью которого они вышли в наш тыл, надежность и стабильность нашей защиты была подорвана", — указал он.

Генерал посетовал на то, что украинская разведка не смогла увидеть, что российские войска продвигаются в город. ВС РФ успешно рассекли формирования украинской армии в Авдеевке. Затем ВС Украины потеряли контроль над городом.

Напоминаем, что ночью 17 февраля ВСУ получили приказ от главнокомандующего украинской армией оставить Авдеевку.