Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на Херсонском направлении 75 единиц живой силы и несколько единиц техники, в том числе западной, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в районе населенных пунктов Работино, Вербовое Луговое группировка ВС РФ "Днепр" нанесла комплексное огневое поражение 65-й мехбригаде, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ.
Кроме 75 военнослужащих украинская армия лишилась одного танка, двух бронированных боемашин, восьми автомобилей, словацкой САУ Zuzana и двух гаубиц Д-30.
Ранее ФСБ раскрыло деятельность шпионской организации "Британский совет" в Херсонской области.
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