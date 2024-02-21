Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли 75 человек и западную технику на Херсонском направлении

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 75 человек на Херсонском направлении

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на Херсонском направлении 75 единиц живой силы и несколько единиц техники, в том числе западной, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

По данным ведомства, в районе населенных пунктов Работино, Вербовое Луговое группировка ВС РФ "Днепр" нанесла комплексное огневое поражение 65-й мехбригаде, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ.

Кроме 75 военнослужащих украинская армия лишилась одного танка, двух бронированных боемашин, восьми автомобилей, словацкой САУ Zuzana и двух гаубиц Д-30.

Ранее ФСБ раскрыло деятельность шпионской организации "Британский совет" в Херсонской области.