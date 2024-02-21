Путин посидел в ракетоносце Ту-160М и предложил назвать его в честь первого президента Татарстана

Президент России Владимир Путин посетил в Татарстане Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова и предложил назвать один из ракетоносцев в честь первого президента республики.
Глава РФ побывал на предприятии в среду. Путин посетил несколько новых цехов и ознакомился с четырьмя глубоко модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М, способными нести ядерное оружие. Президент посидел за штурвалом одной из боевых машин и предложил назвать ракетоносец в честь первого лидера Татарстана Минтимера Шаймиева.
"Человек, который много сделал для всей страны, для всей России", — подчеркнул Путин.
Президент России также посмотрел презентацию о работе завода, производственных планах и привлечении кадров, включая молодых специалистов.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин озвучит обращение к Федеральному собранию в Гостином дворе.
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