Путин посидел в ракетоносце Ту-160М и предложил назвать его в честь первого президента Татарстана

Президент России Владимир Путин посетил в Татарстане Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова и предложил назвать один из ракетоносцев в честь первого президента республики.

Фото: flickr.com by Дмитрий Терехов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic