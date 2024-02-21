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Путин посидел в ракетоносце Ту-160М и предложил назвать его в честь первого президента Татарстана

Путин предложил назвать ракетоносец Ту-160М в честь первого президента Татарстана Шаймиева

Силовые структуры

Президент России Владимир Путин посетил в Татарстане Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова и предложил назвать один из ракетоносцев в честь первого президента республики.

Путин предложил назвать ракетоносец Ту-160М в честь первого президента Татарстана Шаймиева
Фото: flickr.com by Дмитрий Терехов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Глава РФ побывал на предприятии в среду. Путин посетил несколько новых цехов и ознакомился с четырьмя глубоко модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М, способными нести ядерное оружие. Президент посидел за штурвалом одной из боевых машин и предложил назвать ракетоносец в честь первого лидера Татарстана Минтимера Шаймиева.

"Человек, который много сделал для всей страны, для всей России", — подчеркнул Путин.

Президент России также посмотрел презентацию о работе завода, производственных планах и привлечении кадров, включая молодых специалистов.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин озвучит обращение к Федеральному собранию в Гостином дворе.

Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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