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Сестра штурмана Ми-8 Турсунова резко высказалась о возможной смерти Кузьминова

RT: сестра лётчика РФ Турсунова, погибшего из-за Кузьминова, назвала лёгкой смерть предателя

Силовые структуры » Военные новости

Журналисты RT поговорили с сестрой штурмана угнанного на Украину вертолёта Ми-8 Мавроид Турсуновой. Женщина прокомментировала информацию о смерти лётчика Максима Кузьминова, который произвёл перелёт вместе с ни о чём не подозревавшими членами экипажа. 
Она подчеркнула, что её брат познакомился с будущим лётчиком-предателем десять лет назад. Они были в хороших отношениях. Мавроид отметила, что рано или поздно что-то этом духе должно было произойти с перебежчиком.

RT: сестра лётчика РФ Турсунова, погибшего из-за Кузьминова, назвала лёгкой смерть предателя
Фото: gur.gov.ua by Defence Intelligence of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International

"Всё равно его никто просто так не оставил бы", — отметила она.

Собеседница издания высказала мнение о том, что предавший родину и своих сослуживцев пилот принял слишком лёгкую смерть за совершённое им злодеяние.

В августе 2023 года Кузьминов улетел на вертолёте Ми-8 в Незалежную. При пересечении границы с ним на борту были штурман Хушбахт Турсунов и техник Никита Кирьянов. Глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что двух россиян «убрали», так как они были не в курсе планов сослуживца и сопротивлялись.

Об инциденте высказался также отец Кирьянова, который выразил свои сомнения в информации о смерти перебежчика. Мужчина подчеркнул, что ждёт официальных заявлений от властей Испании о возможном местонахождении предателя.

Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов стал моральным трупом, ещё когда планировал своё преступление. 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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