Сестра штурмана Ми-8 Турсунова резко высказалась о возможной смерти Кузьминова

Журналисты RT поговорили с сестрой штурмана угнанного на Украину вертолёта Ми-8 Мавроид Турсуновой. Женщина прокомментировала информацию о смерти лётчика Максима Кузьминова, который произвёл перелёт вместе с ни о чём не подозревавшими членами экипажа.

Она подчеркнула, что её брат познакомился с будущим лётчиком-предателем десять лет назад. Они были в хороших отношениях. Мавроид отметила, что рано или поздно что-то этом духе должно было произойти с перебежчиком.

Фото: gur.gov.ua by Defence Intelligence of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International