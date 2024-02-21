Спикер Военно-воздушных сил Украины, Юрий Игнат, заявил о невозможности создания требуемой инфраструктуры для приема истребителей F-16

Советник командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что переход украинского авиапарка на истребители F-16 не будет происходить моментально.
По его словам, Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, что делает этот процесс уникальным, так как ни одна страна в мире не совершала таких резких изменений в такой короткий временной промежуток.
"Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе… Нам не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов. Кстати, нам не самые новые модификации дают", — сказал Игнат
Разговоры о возможной передаче Украине истребителей F-16 начались еще в начале 2023 года.
Этот американский многофункциональный самолет четвертого поколения, впервые выпущенный в 1974 году, является одним из самых популярных истребителей в мире.
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