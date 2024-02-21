Назван причина, почему Зеленский срочно покинул Киев

Британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский в срочном порядке покинул столицу Украины. Связано это с образовавшейся нестабильной политической обстановкой из-за потери контроля над Авдеевкой, пишет "РИА Новости".
"Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал в зону боевых действий, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка", — заявил аналитик.
По словам эксперта, доверие мирного населения на Украине к действующему президенту сильно упало за последнее время. Украинцы недовольны тем, что в Вооруженные силы испытывают неудачи в зоне боевых действий и сдают одну территорию за другой.
Меркурис полагает, что по этой причине президенту не хочется оставаться в Киеве, где он встречается со своими политическими оппонентами.
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