Назван причина, почему Зеленский срочно покинул Киев

Меркурис: Зеленский срочно покинул Киев на фоне разгрома ВСУ в Авдеевке

Британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский в срочном порядке покинул столицу Украины. Связано это с образовавшейся нестабильной политической обстановкой из-за потери контроля над Авдеевкой, пишет "РИА Новости".

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"Причина, почему Зеленский вернулся из Германии в Киев, а затем тут же покинул город и уехал в зону боевых действий, заключается в том, что он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка", — заявил аналитик.

По словам эксперта, доверие мирного населения на Украине к действующему президенту сильно упало за последнее время. Украинцы недовольны тем, что в Вооруженные силы испытывают неудачи в зоне боевых действий и сдают одну территорию за другой.

Меркурис полагает, что по этой причине президенту не хочется оставаться в Киеве, где он встречается со своими политическими оппонентами.