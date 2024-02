Назван причина, почему Зеленский срочно покинул Киев

Британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский в срочном порядке покинул столицу Украины. Связано это с образовавшейся нестабильной политической обстановкой из-за потери контроля над Авдеевкой, пишет "РИА Новости".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International