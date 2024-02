Столтенберг: отступление ВСУ из Авдеевки показывает сложную ситуацию на поле боя для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире канадского телеканала CTV заявил, что отход ВСУ из Авдеевки демонстрирует сложность ситуации на поле боя, передаёт ТАСС. Причиной такого положения дел, по мнению политика, является и то, что Североатлантический альянс не дал Киеву нужное количество снарядов.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark