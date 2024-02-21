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Столтенберг: отступление ВСУ из Авдеевки показывает сложную ситуацию на поле боя для Украины

Генсек НАТО Столтенберг признал, что ситуация на фронте для Украины сложная

Силовые структуры » Военные новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире канадского телеканала CTV заявил, что отход ВСУ из Авдеевки демонстрирует сложность ситуации на поле боя, передаёт ТАСС. Причиной такого положения дел, по мнению политика, является и то, что Североатлантический альянс не дал Киеву нужное количество снарядов.

Генсек НАТО Столтенберг признал, что ситуация на фронте для Украины сложная
Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

"На линии боевого соприкосновения очень сложное положение. Мы также наблюдали некоторые достижения русских, в том числе захват Авдеевки. Это серьёзно", — отметил он.

Политический деятель призвал членов военного блока усилить поддержку киевского режима.

До этого глава военного блока говорил, что группа государств — членов НАТО решила поставить миллион БПЛА ВСУ. При этом он не уточнил, кто именно вошёл в это объединение и когда предполагается передать киевскому режиму такое количество аппаратов.

Накануне Зеленский назвал критической обстановку для ВСУ в районе Харькова. Он также посетовал на дефицит артиллерии, систем ПВО и оружия большой дальности.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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