Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что штурмовые бригады ВС РФ обнаружили заминированные тела в частных домах и на обочинах Авдеевки

Игорь Кимаковский: ВСУ при выходе из Авдеевки заминировали тела сослуживцев

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные заминировали тела своих сослуживцев при выходе из города Авдеевка.

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В рамках мероприятий по осмотру и дезактивации территории города, штурмовые подразделения армии РФ обнаружили несколько частных домов, в которых были найдены заминированные тела украинских военнослужащих.

Напомним, что о полном освобождении города Авдеевка сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 17 февраля. Владимир Путин, президент России, в четыре часа утра того же дня ознакомился с первыми докладами о успехах ВС РФ.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не разглашалась до полного взятия города под контроль.