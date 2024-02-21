Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные заминировали тела своих сослуживцев при выходе из города Авдеевка.
В рамках мероприятий по осмотру и дезактивации территории города, штурмовые подразделения армии РФ обнаружили несколько частных домов, в которых были найдены заминированные тела украинских военнослужащих.
Напомним, что о полном освобождении города Авдеевка сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 17 февраля. Владимир Путин, президент России, в четыре часа утра того же дня ознакомился с первыми докладами о успехах ВС РФ.
В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не разглашалась до полного взятия города под контроль.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.