Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что штурмовые бригады ВС РФ обнаружили заминированные тела в частных домах и на обочинах Авдеевки

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные заминировали тела своих сослуживцев при выходе из города Авдеевка.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic