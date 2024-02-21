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Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что штурмовые бригады ВС РФ обнаружили заминированные тела в частных домах и на обочинах Авдеевки

Игорь Кимаковский: ВСУ при выходе из Авдеевки заминировали тела сослуживцев

Силовые структуры » Военные новости

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные заминировали тела своих сослуживцев при выходе из города Авдеевка.

Игорь Кимаковский: ВСУ при выходе из Авдеевки заминировали тела сослуживцев
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В рамках мероприятий по осмотру и дезактивации территории города, штурмовые подразделения армии РФ обнаружили несколько частных домов, в которых были найдены заминированные тела украинских военнослужащих.

Напомним, что о полном освобождении города Авдеевка сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 17 февраля. Владимир Путин, президент России, в четыре часа утра того же дня ознакомился с первыми докладами о успехах ВС РФ.

В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что информация о продвижении российских войск не разглашалась до полного взятия города под контроль.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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