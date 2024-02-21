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Пророссийские партизаны за последние два месяца провели серию успешных атак на юге и востоке Украины

Mash сообщил, что в результате взрыва в Одессе подорвался один из лидеров "Правого сектора"*

Силовые структуры » Военные новости

Mash сообщил, что в Одессе произошел взрыв, в результате которого подорвался один из лидеров "Правого сектора"*. Украинские власти обвинили в этом пророссийских партизан, которые за последние месяцы провели серию успешных атак на юге и востоке страны.

Mash сообщил, что в результате взрыва в Одессе подорвался один из лидеров "Правого сектора"*
Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.

В пригороде Одессы был взорван автомобиль с Альбертом Кручининым, который в 2020 году оскорбил одесситов, пришедших почтить память погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

"Украинская добровольческая армия* заявила, что взрыв ее автомобиля, в котором находился активист "Правого сектора"* Альберт Кручинин с женой Натальей, — это теракт", — написало издание "Страна.ua".

Вот что еще сделали пророссийские партизаны:

22 декабря в Одесской области был взорван поезд с НАТОвским вооружением. По предварительной информации, в нем находились беспилотники Vector, боеприпасы для немецких танков "Леопард", артиллерийские снаряды калибра 155 мм и системы РЭБ. Аналогичная диверсия произошла в Винницкой области.

С 3 на 4 февраля был сожжен склад с гуманитарной помощью для солдат ВСУ. На нем хранились военная форма, антидроновые пушки, медикаменты и еда.

В ночь с 17 на 18 февраля был подожжен завод, который производил до 5000 БПЛА для нужд ВСУ. Среди них были беспилотники "Фурия", "Лелека 100", RAM II UAV и другие. Предприятие сгорело дотла.

Также были сожжены огромные склады с обмундированием под Краматорском. Они находились в селе Щурово, которое расположено между Славянском и Лиманом.

Помимо этого, в последние месяцы участились случаи поджогов релейных шкафов. Например, недавно они были уничтожены на железной дороге в Борисполе. Эти шкафы отвечают за работу светофоров на рельсах.

* Запрещенная в России экстремистская организация

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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