Пророссийские партизаны за последние два месяца провели серию успешных атак на юге и востоке Украины

Mash сообщил, что в Одессе произошел взрыв, в результате которого подорвался один из лидеров "Правого сектора"*. Украинские власти обвинили в этом пророссийских партизан, которые за последние месяцы провели серию успешных атак на юге и востоке страны.

Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.