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Виктор Заварзин: Украина подталкивает Запад к созданию "грязной бомбы"

Силовые структуры » Военные новости

По словам Виктора Заварзина, на Украине в свое время существовала развитая атомная промышленность и страна обладает определенными позициями, процесс получения ядерного оружия крайне сложен и требует соблюдения множества процедур.

Виктор Заварзин: Украина подталкивает Запад к созданию "грязной бомбы"
Фото: facebook.com by State Emergency Service of Ukraine

"Я помню, что были позиции про грязную бомбу. Они подталкивают Запад, чтобы Запад поддержал. Поэтому это скандал мирового уровня", — заявил Виктор Заварзин

Он также отметил, что Украина может использовать данную тему для давления на Запад и мировое сообщество. Заварзин подчеркнул важность того, чтобы ООН и другие международные организации серьезно подошли к обсуждению этого вопроса.

"Поэтому я просто прогнозирую, что сейчас мировому сообществу, ООН
нужно очень серьезно эту тему поднимать. Это не простоя тема, это сложно. Но мы должны ее держать на контроле", — заявил эксперт.

Заварзин отметил, что Россия является сверхядерной державой, занимая первое место в мире по стратегическим ядерным вооружениям. Он подчеркнул, что попытки давления на Россию и поиски способов ее поражения не приведут к желаемому результату.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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