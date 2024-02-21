Член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Заварзин высказал мнение относительно вероятности получения Украиной ядерного оружия

Виктор Заварзин: Украина подталкивает Запад к созданию "грязной бомбы"

По словам Виктора Заварзина, на Украине в свое время существовала развитая атомная промышленность и страна обладает определенными позициями, процесс получения ядерного оружия крайне сложен и требует соблюдения множества процедур.

Фото: facebook.com by State Emergency Service of Ukraine

"Я помню, что были позиции про грязную бомбу. Они подталкивают Запад, чтобы Запад поддержал. Поэтому это скандал мирового уровня", — заявил Виктор Заварзин

Он также отметил, что Украина может использовать данную тему для давления на Запад и мировое сообщество. Заварзин подчеркнул важность того, чтобы ООН и другие международные организации серьезно подошли к обсуждению этого вопроса.

"Поэтому я просто прогнозирую, что сейчас мировому сообществу, ООН

нужно очень серьезно эту тему поднимать. Это не простоя тема, это сложно. Но мы должны ее держать на контроле", — заявил эксперт.

Заварзин отметил, что Россия является сверхядерной державой, занимая первое место в мире по стратегическим ядерным вооружениям. Он подчеркнул, что попытки давления на Россию и поиски способов ее поражения не приведут к желаемому результату.