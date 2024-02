ВСУ в Угледаре рискуют оказаться в клещах, как раньше в Артемовске или Авдеевке

Согласно сообщению украинского военного корреспондента Юлии Кириенко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время находятся под угрозой окружения в городе Угледар.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International