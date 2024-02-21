ВСУ в Угледаре рискуют оказаться в клещах, как раньше в Артемовске или Авдеевке

Юлия Кириенко заявила, что ВСУ рискуют попасть в окружение в Угледаре

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно сообщению украинского военного корреспондента Юлии Кириенко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время находятся под угрозой окружения в городе Угледар.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Она предупредила о возможности того, что ситуация в Угледаре может повторить произошедшее ранее в Артемовске (Бахмуте) или Авдеевке.

"Мы будем иметь еще один Бахмут или Авдеевку. Только это будет Угледар", — написала Кириенко.

Город Угледар расположен в западной части Донецкой области и известен своим промышленным производством, в частности угольной шахтой. Раньше сообщалось о производственных успехах города, однако текущая военная обстановка кардинально меняет ситуацию.