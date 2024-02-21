ВСУ в Угледаре рискуют оказаться в клещах, как раньше в Артемовске или Авдеевке

Согласно сообщению украинского военного корреспондента Юлии Кириенко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время находятся под угрозой окружения в городе Угледар.
Она предупредила о возможности того, что ситуация в Угледаре может повторить произошедшее ранее в Артемовске (Бахмуте) или Авдеевке.
"Мы будем иметь еще один Бахмут или Авдеевку. Только это будет Угледар", — написала Кириенко.
Город Угледар расположен в западной части Донецкой области и известен своим промышленным производством, в частности угольной шахтой. Раньше сообщалось о производственных успехах города, однако текущая военная обстановка кардинально меняет ситуацию.
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