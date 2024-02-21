В Сети появились кадры, на которых автомобиль с боевиками "Иностранного легиона" ВСУ разрывает в клочья при попытке атаковать позиции российских военных

БТР с боевиками "Иностранного легиона" ВСУ разорвало в клочья в зоне СВО

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе попытки атаковать позиции российских военных на фронте в зоне СВО, автомобиль с иностранными наемниками был разорван на клочья.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45683

Техника боевиков "Иностранного легиона" подорвалась на мине во время боевых действий. Кадры были опубликованы боевиками Вооруженных сил Украины.

Информация о произошедшем была распространена в Telegram-канале "Военкоры Русской весны", где опубликованы видеозаписи происшествия.

Напомним, начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало значительным событием не только для России, но и для всего мира. В тот день президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу главы ДНР Дениса Пушилина и ЛНР Леонида Пасечникова о помощи в защите населения республик от действий киевского режима.

В результате начала спецоперации курс рубля резко упал, а в Киеве стали слышны взрывы.