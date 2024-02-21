В ходе попытки атаковать позиции российских военных на фронте в зоне СВО, автомобиль с иностранными наемниками был разорван на клочья.
Техника боевиков "Иностранного легиона" подорвалась на мине во время боевых действий. Кадры были опубликованы боевиками Вооруженных сил Украины.
Информация о произошедшем была распространена в Telegram-канале "Военкоры Русской весны", где опубликованы видеозаписи происшествия.
Напомним, начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало значительным событием не только для России, но и для всего мира. В тот день президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу главы ДНР Дениса Пушилина и ЛНР Леонида Пасечникова о помощи в защите населения республик от действий киевского режима.
В результате начала спецоперации курс рубля резко упал, а в Киеве стали слышны взрывы.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.