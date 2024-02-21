Российские военные успешно отразили танковое нападение противника в районе поселка Победа в Донецкой Народной Республике.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале "Военное дело", в результате столкновения были уничтожены три танка Leopard. Один из них был выведен на территорию Российской Федерации.
Ранее в сети появилось архивное видео, на котором видно, как машина с иностранными наемниками украинских Вооруженных Сил была разрушена при попытке атаки на позиции Российских Вооруженных Сил.
Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало значительным событием как для России, так и для всего мира. В тот день президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу глав ДНР Дениса Пушилина и ЛНР Леонида Пасечникова о предоставлении поддержки в защите населения республик от киевского режима.
Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.