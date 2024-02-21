Три немецких танка Leopard были подбиты в районе поселка Победа на Марьинском направлении ВС РФ, причем один из них был захвачен в качестве трофея

ВС РФ подбили три немецких танка "Леопард" ВСУ под Донецком

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военные успешно отразили танковое нападение противника в районе поселка Победа в Донецкой Народной Республике.

Фото: rusvesna.su

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале "Военное дело", в результате столкновения были уничтожены три танка Leopard. Один из них был выведен на территорию Российской Федерации.

Ранее в сети появилось архивное видео, на котором видно, как машина с иностранными наемниками украинских Вооруженных Сил была разрушена при попытке атаки на позиции Российских Вооруженных Сил.

Напомним, что начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года стало значительным событием как для России, так и для всего мира. В тот день президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу глав ДНР Дениса Пушилина и ЛНР Леонида Пасечникова о предоставлении поддержки в защите населения республик от киевского режима.