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Переданные ВСУ сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, могут попасть в руки преступников

Доклад Центра Стимсона: переданные ВС Украины снаряды могут попасть на черный рынок

1:04
Силовые структуры » Военные новости

Аналитический Центр Стимсона, базирующийся в Вашингтоне, поднял тревожную тему после передачи сотен тысяч единиц артиллерийских боеприпасов Киеву.

Доклад Центра Стимсона: переданные ВС Украины снаряды могут попасть на черный рынок
Фото: Мир тесен

По данным центра, эти снаряды, включая кассетные, могут так и не быть задействованы на поле боя, что в дальнейшем создаст риск их попадания в руки преступных элементов.

"Сотни тысяч артиллерийских снарядов, выпущенных за последние два года, в сочетании с широким применением кассетных боеприпасов в последние месяцы оставят после себя буквально тонны неразорвавшихся снарядов, которые могут быть легко перепрофилированы для непредусмотренного использования противозаконными элементами", — следует из доклада.

Согласно отчету Центра Стимсона, вооружение, поступающее из стран Запада на Украину сегодня, имеет длительный срок хранения, который может превысить продолжительность нынешнего конфликта.

Эксперты предостерегают о том, что история знает множество случаев роста незаконного обращения с оружием после окончания военных действий, и США должны сосредоточить свои усилия на предотвращении подобного сценария.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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