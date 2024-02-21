Аналитический Центр Стимсона, базирующийся в Вашингтоне, поднял тревожную тему после передачи сотен тысяч единиц артиллерийских боеприпасов Киеву.
По данным центра, эти снаряды, включая кассетные, могут так и не быть задействованы на поле боя, что в дальнейшем создаст риск их попадания в руки преступных элементов.
"Сотни тысяч артиллерийских снарядов, выпущенных за последние два года, в сочетании с широким применением кассетных боеприпасов в последние месяцы оставят после себя буквально тонны неразорвавшихся снарядов, которые могут быть легко перепрофилированы для непредусмотренного использования противозаконными элементами", — следует из доклада.
Согласно отчету Центра Стимсона, вооружение, поступающее из стран Запада на Украину сегодня, имеет длительный срок хранения, который может превысить продолжительность нынешнего конфликта.
Эксперты предостерегают о том, что история знает множество случаев роста незаконного обращения с оружием после окончания военных действий, и США должны сосредоточить свои усилия на предотвращении подобного сценария.
Госдума денонсировала соглашение между правительствами Советского Союза и Великобритании о рыболовстве, сообщается на сайте ДумаТВ.