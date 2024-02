Четыре бригады ВСУ в Крынках понесли потери среди обученных в Италии и Британии морпехов

Четыре бригады морской пехоты ВСУ понесли большие потери в Крынках. Многие военнослужащие из состава этих подразделений проходили подготовку в Великобритании и Италии, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Фото: CreativeCommons by Novoklimov is licensed under CC BY-SA 4.0