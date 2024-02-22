Четыре бригады ВСУ в Крынках понесли потери среди обученных в Италии и Британии морпехов

Украина в Крынках потеряла обученных в Италии и Британии морпехов

Четыре бригады морской пехоты ВСУ понесли большие потери в Крынках. Многие военнослужащие из состава этих подразделений проходили подготовку в Великобритании и Италии, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

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"В Крынках были 35-я, 36-я, 37-я и 38-я бригады морской пехоты ВСУ. Это были очень подготовленные бойцы, они были единственными бригадами морской пехоты, многие из них проходили подготовку в Италии и Великобритании", — сказал собеседник агентства.

Несмотря на то, что эти бригады были одними из лучших в украинской армии, они все же понесли значительные потери в боях за Крынки. Это говорит о том, что даже самые опытные и обученные бойцы могут столкнуться с трудностями в условиях реальных боевых действий.

Бои за Крынки шли с лета прошлого года шли. Противник занял небольшую территорию на левом берегу Днепра, но российские войска, не дали её расширить. Враг неоднократно пытался перебросить десант, но по словам главы МО РФ Сергея Шойгу, "это была дорога в один конец".