Марочко: ВСУ открыли "дружественный огонь", устроив перестрелку с отступающими сослуживцами

При отходе с позиций на сватовско-кременском направлении, ВСУ расстреляли отступавших сослуживцев из миномета и стрелкового оружия, сообщил РИА Новости военный эксперт, офицер ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.