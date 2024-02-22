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Марочко: ВСУ открыли "дружественный огонь", устроив перестрелку с отступающими сослуживцами

ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на Сватовско-Кременском направлении

Силовые структуры » Военные новости

При отходе с позиций на сватовско-кременском направлении, ВСУ расстреляли отступавших сослуживцев из миномета и стрелкового оружия, сообщил РИА Новости военный эксперт, офицер ЛНР в отставке Андрей Марочко.

ВСУ расстреляли своих отступающих солдат на Сватовско-Кременском направлении
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Западнее населенного пункта Кременная после непродолжительного огневого контакта с нашими войсками в районе Торского, украинские боевики (до взвода) покинули свои позиции и попытались отступить на второстепенные позиции. Однако со стороны этих позиций был открыт плотный стрелковый огонь", — сообщил Марочко.

По словам подполковника, в ответ некоторые из отступающих тоже открыли огонь. За это их накрыли 120-мм и 60-мм минами. Предварительные данные говорят, что "дружественный огонь" проредил ряды военнослужащих на 10 человек.

Киевский режим, сталкиваясь с массовым отказом военных ВСУ воевать, вводит в действие заградотряды. В декабре РИА Новости опубликовало видео, на котором военнослужащие расстреляли своих коллег после того, как группа оставила позиции в результате штурма со стороны россиян. В октябре Владимир Сальдо, глава Херсонской области, сообщил о случаях стрельбы по украинским солдатам за отказ от попытки форсировать Днепр. Денис Пушилин, глава ДНР, сообщал о расстреле своими сослуживцами солдат ВСУ при попытке сдаться.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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