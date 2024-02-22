Атака дронов ВСУ снова провалилась

ВСУ атаковали дронами и ракетами Ростовскую и Брянскую области

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня над Брянской областью, в Клинцовском районе, был сбит украинский беспилотник. Над Ростовской областью была сбита ракета С-200. Это устаревшая ракета для системы ПВО, которую на Украине модифицировали для применения по наземным целям.

Фото: President.gov.ua

На фоне неудач на фронте ВСУ предпринимают попытки дестабилизации общественной обстановки в России путём нанесения "беспокоящих" ударов с помощью БПЛА и ракет среднего радиуса действия. Российская ПВО успешно отражает до 90% всех воздушных атак с территории Украины. Кроме того, ведётся работа по выявлению и уничтожению пусковых установок ракет и мест производства дронов.