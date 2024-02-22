Атака дронов ВСУ снова провалилась

Сегодня над Брянской областью, в Клинцовском районе, был сбит украинский беспилотник. Над Ростовской областью была сбита ракета С-200. Это устаревшая ракета для системы ПВО, которую на Украине модифицировали для применения по наземным целям.
На фоне неудач на фронте ВСУ предпринимают попытки дестабилизации общественной обстановки в России путём нанесения "беспокоящих" ударов с помощью БПЛА и ракет среднего радиуса действия. Российская ПВО успешно отражает до 90% всех воздушных атак с территории Украины. Кроме того, ведётся работа по выявлению и уничтожению пусковых установок ракет и мест производства дронов.
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.