Отец предателя Кузьминова предположил, что сына "убрал" Киев

Отец убитого лётчика-перебежчика Кузьминова: Ликвидацию провели "свои же"

Отец лётчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет в Незалежную, в беседе с журналистами RT, высказался об убийстве сына в Испании.

Фото: gur.gov.ua by Defence Intelligence of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International

"Если человек предал страну, в которой родился, свою мать, можно сказать… Поэтому они же, наверное, сами убрали его", — предположил мужчина.

Он добавил, что в конфликте как у противника, так и на своей стороне предатели не пользуются уважением, и в результате, становятся объектами мести. Он не исключил "вербовку" зарубежными спецслужбами своей экс-супруги — матери перебежчика. Известно, что продолжительное время женщина жила на Украине может иметь прямое отношение к злодеянию.

На фоне этого испанской полицией раскручивается версия, согласно которой "русская мафия" якобы могла быть причастна к смерти предателя.