Отец предателя Кузьминова предположил, что сына "убрал" Киев

Отец лётчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет в Незалежную, в беседе с журналистами RT, высказался об убийстве сына в Испании.

Фото: gur.gov.ua by Defence Intelligence of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International