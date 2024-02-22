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Угнавший вертолёт перебежчик Максим Кузьминов въехал в Испанию по документам погибшего ополченца ДНР Игоря Шевченко

Перебежчик Кузьминов жил в Испании по документам погибшего ополченца ДНР

Силовые структуры » ФСБ

Лётчик-перебежчик, предатель Максим Кузьминов получил на Украине документы погибшего в 2014 году ополченца Донецкой Народной Республики Игоря Шевченко, пишет MASH.

Перебежчик Кузьминов жил в Испании по документам погибшего ополченца ДНР
Фото: gur.gov.ua by Defence Intelligence of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International

Ранее испанская полиция указала на странное обстоятельство — при погибшем, который был опознан как перебежчик Максим Кузьминов, были обнаружены поддельные документы гражданина Украины. Как выяснилось, предатель жил в Испании под видом реально существовавшего человека — украинские спецслужбы снабдили его документами ополченца ДНР Игоря Шевченко, погибшего ещё в самом начале так называемой "антитеррористической операции" в 2014 году.

Уже через месяц после угона российского вертолёта Ми-8 на Украину Кузьминов, получивший за своё предательство полмиллиона долларов, въехал в Испанию с паспортом погибшего ополченца. Таким образом снабжённый деньгами и "новой личностью" перебежчик попытался начать красивую жизнь в курортном Вильяхойосе на побережье Средиземного моря. 13 февраля его убили шестью выстрелами, после чего переехали автомобилем.

Издание El Espanol предполагает, что устранением Кузьминова занималась "профессиональная группа", а почерк убийц похож на тот, что обычно применяют представители испанской организованной преступности.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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