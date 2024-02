Угнавший вертолёт перебежчик Максим Кузьминов въехал в Испанию по документам погибшего ополченца ДНР Игоря Шевченко

Лётчик-перебежчик, предатель Максим Кузьминов получил на Украине документы погибшего в 2014 году ополченца Донецкой Народной Республики Игоря Шевченко, пишет MASH.

Фото: gur.gov.ua by Defence Intelligence of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International