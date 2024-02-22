Министр обороны Франции обвинил Россию в "агрессивном поведении" по отношению к французским военным

Министр обороны Франции обвинил Россию в "агрессивном поведении"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню обвинил Россию в том, что она "играет с рубежами в плане агрессивности". В интервью французским телевизионщикам он пожаловался на то, что российские войска создают угрозы французским войскам. Так он рассказал про инцидент над Чёрным морем, где российская ПВО едва не сбила французский самолёт, который якобы находился в зоне нейтральных вод.

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Французский министр тактично умолчал о сотнях французских военнослужащих Франции под видом наёмников на Украине. Также он сам неоднократно высказывался в поддержку Украины и говорил о том, что Франция отнюдь не намерена запрещать своим гражданам участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ. Также Франция при скромной финансовой помощи оказывает помощь Украине путём поставок бронетехники, из которой особенно многочисленными являются поставки САУ "Caesar".

В свою очередь МИД РФ неоднократно предупреждали Францию и другие страны НАТО об опасности вовлечения в Украинский конфликт.