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Министр обороны Франции обвинил Россию в "агрессивном поведении" по отношению к французским военным

Министр обороны Франции обвинил Россию в "агрессивном поведении"

1:01
Силовые структуры

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню обвинил Россию в том, что она "играет с рубежами в плане агрессивности". В интервью французским телевизионщикам он пожаловался на то, что российские войска создают угрозы французским войскам. Так он рассказал про инцидент над Чёрным морем, где российская ПВО едва не сбила французский самолёт, который якобы находился в зоне нейтральных вод.

Министр обороны Франции обвинил Россию в "агрессивном поведении"
Фото: openverse by Never House is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Французский министр тактично умолчал о сотнях французских военнослужащих Франции под видом наёмников на Украине. Также он сам неоднократно высказывался в поддержку Украины и говорил о том, что Франция отнюдь не намерена запрещать своим гражданам участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ. Также Франция при скромной финансовой помощи оказывает помощь Украине путём поставок бронетехники, из которой особенно многочисленными являются поставки САУ "Caesar". 

В свою очередь МИД РФ неоднократно предупреждали Францию и другие страны НАТО об опасности вовлечения в Украинский конфликт. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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