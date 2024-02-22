Немецкий журналист Швунг заявил, что в Киев охвачен паникой из-за успехов российской армии

Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал, что в Киеве царит паника

Немецкий журналист Грегор Швунг, приехав на Украину снял сюжет для телеканала Welt, где рассказал, что успехи России на передовой вызывают в Киеве панику.

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"На Украине понимают, что они находятся в крайне трудной ситуации на фронте. Здесь, в Киеве за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта", — поделился он своими наблюдениями.

По словам Швунга, украинцы очень надеются на США, ждут новых финансовых вливаний и военной поддержки. Они боятся даже думать о том, что может случиться, если Вашингтон отстранится от Киева.

"У людей здесь нет плана "Б". Никто не знает, как все будет продолжаться", — резюмировал он.

Между тем потери украинских войск в январе составили 23 тысячи человек. Генштаб бросает в бой новые группы мобилизованных, в страхе потерять оборудованные рубежи и посыпаться под натиском российских войск.