Немецкий журналист Швунг заявил, что в Киев охвачен паникой из-за успехов российской армии

Немецкий журналист Грегор Швунг, приехав на Украину снял сюжет для телеканала Welt, где рассказал, что успехи России на передовой вызывают в Киеве панику.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0